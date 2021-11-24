國家交響樂團藝術顧問、德國指揮家準．馬寇爾再度完成檢疫隔離，即將在本周末與樂團同台，詮釋法國作曲家白遼士經典作《幻想交響曲》，談論「不可能的愛」。

馬寇爾表示，白遼士對音樂很有想法，「他不是從音樂的層次出發，而是從文學及其他音樂以外的點子將之結合，他透過音樂說故事，在交響樂的歷史中扮演重要的轉捩點。這首音樂講述了一個人對愛情的期待與失望，是本樂季『不可能的愛』主題其中一條支線。」

《幻想交響曲》是白遼士24歲時，在巴黎欣賞莎士比亞戲劇演出後，迷戀上劇中女主角史密森 （Harriet Smithson）。他寫信給好友，透漏自己糾結的心境及新的創作目標，他寫道：「我又陷入無止盡的痛苦和無法控制的熱情中，既沒有動機也沒有目標。我要開始我的大交響曲，來描述我的經歷。」

白遼士口中的「大交響曲」，就是《幻想交響曲》，共五個樂章，白遼士設計了一段反覆於每個樂章的旋律，象徵藝術家想像的情人。

此外，同場音樂會還有浦朗克的《光榮頌》，全曲共分為六個短樂章。在每個樂章中，合唱指導古育仲表示，「浦朗克作品常被拿來與現代風格比較；我們如用二十一世紀的耳朵來聆聽這首曲子的和聲，便超脫時代的束縛，因作品當中有很多七和弦、九和弦及十一和弦，就如同我們生活中的爵士樂一樣，也運用了很多類似的手法，但對於二十世紀的古典音樂卻是帶有點離經叛道的感覺。」演出將於11月27日在台北國家音樂廳登場。