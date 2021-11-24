宋姓男大生本月7日凌晨因駕車遭撞瑪莎拉蒂，就遭到三名惡煞痛毆，歷經醫院多日治療，宋男將於25日出院，但宋母透露，兒子的頭部因傷縫了46針，而視力出現複視與斜視的情形，走路仍失衡，未來每周仍須返院復健。

宋姓男大生受傷後被收治於台中榮總，一度因顱內出血陷入昏迷病況不樂觀，奇蹟地是，宋男復原神速在12日上午恢復意識，能開口說話，叫名字也會回應，院方亦宣布，宋男將於25日出院。

宋母受訪透露，兒子因為頭部遭到重擊，視力與聽力雖稍加恢復，但視力仍有複視、斜視的情況，走路也因平衡感尚未恢復而無法走得平穩，後續每周都需要返院接受回診與復健，兒子再想到須因復健休學，落後的課業與人生，都使他氣憤難平。

男大生遭毆一案受到社會強烈關注，大眾對於惡煞仗勢欺人、富二代的背景感到憤慨不已，紛紛動用鄉民的力量肉搜張姓、陳姓、李姓犯嫌，網軍四處出征犯嫌家中開設的食品工廠與淨水器公司，掀起一波抵制潮。