近期元宇宙話題引起許多討論，其中VR、AR、5G周邊設備及技術正是打造元宇宙關鍵之一，科技部南科管理局透過南科AI_ROBOT自造基地率先建立5G專網應用實驗場域，經半年的推動，24日舉辦成果展，並頒獎表揚5個新創團隊，頒發55萬元獎金。

南科管理局、金屬工業研究發展中心及南科AI_ROBOT自造基地共同合作，輔導新創團隊技術研發，以解決產業端問題。其中醫研雲集新創公司與奇美醫院合作的「開發多人訓練用之5G VR模組-以燒燙傷教案為例」，5G加VR擬真教案，讓燒燙傷的醫療救護臨床教學事前準備既省時又省力。

傳統產業的「5G AR輔助設備精準維護技術」及「自動化產線之AR擴增實境檢修平台」兩案中，以5G結合AR的技術開發後，不僅可避免以往畫面定格的窘境，新進人員或外籍員工也能直接透過手機開啟擴增實境平台，依指示完成檢修，減少技術斷層的問題。

而科技相關的「仿生機器聽覺智能機器耳開發計畫」及「無人機無GPS高精度即時定位」專案中，原先4G網路回傳時間約2秒以上，在5G環境下回傳時間約1秒以內，縮短1倍以上的時間差，能有效提高機器人聽覺的辨識判讀能力，未來此技術也將導入專業型產品，例如醫療智慧助聽器、移動式載具巡檢等。

南科管理局表示，對於中小型企業來說，在5G、VR、AR等技術創新，要考量資金設備等問題，但是透過媒合共同開發，可實際解決企業端需求，也希望將研發技術導入不同產業中運用，創造出更多可能性，達成建立便捷與科技的智慧產業生態。