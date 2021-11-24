今年度「線上臺灣形象展系列活動」最後一場「印尼臺灣形象展」24日登場，外貿協會董事長黃志芳指出，看好印尼為機車大國，且印尼政府更歡迎Gogoro、鴻海等前往投資，本次展出計有140家台灣企業參展，像光陽機車即因與印尼移動平台grab合作而擬擴大印尼市場，估計此次商機上看4000-5000萬美元。

今年印尼台灣形象展規劃工業4.0、智慧移動、防疫零接觸、清真產品、時尚生活及文化觀光等六大主題，共設立9個主題形象館及3大特色產業區。黃志芳說，此次洽談會邀請到國營的印尼電信 (西蘇門答臘) PT. Telkom Indonesia Sumatera Barat、印尼最大的紡織公司 PT. Sri Rejeki Isman (Sritex)Tbk及印尼前三大電子商務平台 PT. Global Digital Niaga (Blibli)等重量級買主與會，總計安排達436場線上洽談。

今年五場線上台灣形象展，印尼台灣形象展是最後一場，黃志芳說，先前包括越南台灣形象展商機達5900萬美元、泰國約有4200萬美元、馬來西亞約有2300萬美元、印度則有4900萬美元，印尼電動車商機大，估至少在4000至5000萬美元商機。

黃志芳表示，今年印尼台灣形象展無論是線上線下皆精采，其中線上展部分更透過數位分身直接讓買主與供應商對話，他稱貿協無疑已展現目前正夯的「元宇宙」初階展；而線下包括台北、印尼均有實體展出，像是台北就有14家廠商參展，他說，印尼每年約有800-900萬輛車輛，不管是二輛的電動機車、還是四輛的電動汽車，對台灣廠商供應鏈應有相當大的機會。

開幕現場以科技風為主題，展示光陽的電動機車、麥迪創科技的智慧座艙、達瑞創意的電動輔助自行車、啟德電子的人體組成分析儀、德侑科技的迷你電子鼓，更有彰化縣政府支持，展出地方特色產品。