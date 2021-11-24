日前有名婦人因頭痛就醫，但她自述沒生病、常常到田裡種菜，但前陣子全身卻異常疲倦，就醫檢查後發現，竟是隱球菌作怪。衛生福利部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷解釋，隱球菌為黴菌的一種，常見於土壤、腐爛有機物、鳥類排泄物，常經由呼吸道吸入而感染。

6旬婦人平時十分健康，不曾生過什麼大病，平時閒來無事喜歡到菜園裡種菜，但日前突然全身異常疲倦、頭暈不適，且症狀逐漸惡化，漸漸竟連說話都說不清，對人、時間、地點等定向感錯亂，更是出現頸部僵硬、臥床無法行走及發燒的症狀，在家人陪同下前往醫院就診。

邱詡懷表示，個案經過電腦斷層、血液生化及腦脊髓液等相關檢查後，確診為隱球菌腦膜炎，病況十分嚴重，住院初期以腦電波評估腦部功能時，出現廣泛性的背景慢波，顯見有明顯的腦部功能異常，先後經過加護病房及普通病房共1月餘的抗黴菌藥物治療、數次腰椎穿刺減壓後，症狀才慢慢好轉，現在已可自由活動且意識狀態也恢復正常。

邱詡懷說，隱球菌為黴菌的一種，常見於土壤、腐爛有機物、鳥類排泄物，常經由呼吸道吸入而感染，免疫力低下的族群感染風險較高。隱球菌感染中樞神經系統後會造成隱球菌腦膜炎，嚴重者發病後的死亡率可達2成。

邱詡懷指出，罹病早期的症狀常為頭痛、發燒、噁心、意識不清，症狀也與一般感冒十分相似，感染嚴重時可能會出現癲癇、視力障礙、言語障礙、腦壓升高等等症狀。

神經內科專科護理師鍾佳青提醒，病人在治療時期因意識混亂合併吞嚥困難，照護上需要特別注意避免嗆咳，恢復時期更是需要循序漸進的復建，才能慢慢恢復生活功能。