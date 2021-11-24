央行統計，10月外匯存款餘額未再創新高，金額為7.1083兆元新台幣，月減30億元新台幣，經研處副處長蔡惠美表示，外匯存款未再創新高主要受企業支付貨款、出口商清償貸款以及壽險業等海外投資等因素影響。

10月外資在台股賣超574億元新台幣，匯出1.58億美元，外人新台幣存款10月降到2439億元新台幣，月減260億元。

10月證券劃撥餘額也未再創高，降至3.0971兆元，在連12個月增長後，首度出現月減；而融資餘額也呈月減，降到3215億元。10月證券劃撥餘額和融資餘額同步較上月下滑；不過當沖占比在10月則呈現回溫，占比達43.7%，較9月的41.5%上揚。10月台股自然人占比下滑至63.6%，而僑外法人占比回升到28.3%。

央行統計，10月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）較上月底為低；年增率亦由上月底之8.45%下降為8.17%，主要係因銀行對民間部門及政府債權成長下降所致。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.9%，低於上月底之7.34%。