危老政策助攻，台北市又有兩處透天厝出現2億元實價紀錄，根據最新實價揭露資料顯示，位於萬華西園路一段90號的透天厝，周邊兩塊土地都已經掛起開發商的招牌，上月開發商以2.2億元買下整合成功，屋主則享受到危老政策帶來的地價上揚，另一筆透天厝則是行天宮斜對外的一處養生館，今年9月以2.75億元轉手，危老政策帶動地價上揚，讓台北市出現許多億元級透天。

此次揭露的西園路一段90號透天厝，旁邊兩側土地都已整地完畢，也已經掛起開發商的招牌，不過中間卡著一棟透天厝，情況有點類似永春都更案，基地內卡著無法整合的舊公寓，不過此次揭露土地約70坪的透天厝，上月最終以2.2億元順利成交，換算每坪地價高達320萬元，創下同路段透天厝地價的實價新高，在雙方滿意的價格下，該案得以順利整合改建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該透天厝就位於改建土地的正中央，也是整個案子能否順利推動的重要關鍵，且透過危老改建最高可以爭取40%的容積獎勵，而該筆土地屬於商三，容積率達560%，若申請危老改建，獎勵後可興建的容積更多，因此最終以土地每坪320萬元的價格成交，若考量整合的關鍵性與危老獎勵後，其實成交價格還算合理。

觀察近5年西園路一段同路段的透天厝，土地單價最高每坪276萬元，而此次成交的透天厝成交時間是在今年10月，總價2.2億元，換算土地價格為每坪320萬元，土地單價也創下該路段的新高價。

除了西園路一段的億元透天外，此次還揭露一筆民權東路二段136號的透天厝，該透天厝地段就在行天宮的斜對面，地段位置佳，今年9月成交2.75億元，換算地坪價格達每坪370萬元。

曾敬德指出，透天厝土地含金量高且所有權人數較少，尤其危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁的透天厝，也成為開發商優先整合的目標對象，也讓台北市的透天厝屋主成為這波危老改建的受惠者。