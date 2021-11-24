2022年新美股時代，新光投信看好扮演結構性成長的全球科技股將扮多頭領頭羊，其中又將以AI基金最獲資金青睞。無論是挖寶元宇宙還是電動車淘金，背後技術全仰賴AI(人工智慧)。

美國景氣復甦、基建政策力挺，新興科技應用不斷推陳出新，延續2022年美國科技股榮景，新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，近期國際電子大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及5G等，都是2022年全球股市不可逆的趨勢股，其中，不論近期最夯的元宇宙、電動車(EV)及先進駕駛輔助系統(ADAS)，或醫療科技，AI為扮演背後技術火車頭，隨數位化到來，AI技術興盛，更代表結構性成長科技股的「新美股」時代來臨。

李淑蓉表示，疫後企業行為轉化數位化後，傳統AI模型不再適用於疫後世界，隨資料量增加，機器學習演算法愈來愈複雜，加速新的AI模型推出，預估全球AI晶片需求倍增，根據Gartner估計，AI晶片市場規模2024年將達440億美元，為2020年的3.5倍，2019年到2024年營收年複合成長30%以上，需求持續暢旺。

除AI晶片外，全球新科技應用商機齊發，強勁基本面帶動下，全球科技產業仍有續強機會，尤近期國際電子大廠共同布局方向，包括資料中心、AI、IoT(物聯網)、自駕車、網通及5G等，都是2022年全球股市不可逆的結構性成長的科技股。

李淑蓉建議投資人，明年可以將投資眼光，聚焦在這類「新美股」身上，特別是具備AI技術優勢及龐大市場應用商機的重點企業搶先佈局，或挑選相關AI新創產業基金，作為中長期投資布局。