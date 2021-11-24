由於供應鏈問題，智慧型手機製造商客戶下單的減少，讓晶片零件供應商IQE周三發表預期，其年度核心獲利將下跌40%。

IQE周三股價暫跌20%。

在IQE發布預警之際，全球主要智慧型手機製造商正在應對供應鏈問題，包括半導體晶片的短缺。IQE為蘋果供應其晶片所需的半導體晶圓原料，為晶片供應鏈的一環。

IQE預計，2021年調整後的核心利益約為1800萬英鎊(約合2410萬美元)，營收為1.52億英鎊，而去年分別為3010萬英鎊和1.78億英鎊。