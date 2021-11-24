電子產業供應鏈持續從大陸往東南亞外移，且「系統整合事業」受惠於政府及企業資安升級需求增溫，為鴻名(3021)營運增添動能，鴻名表示，東南亞廠區佔線材事業營收比重可望持續提升，可望成為公司主要成長及獲利來源，期待明年能如今年維持兩位數成長。

鴻名今天舉行法說會，鴻名業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」終端應用以家電、事務機、資訊科技及車用等產品為主，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等。

鴻名現有大陸昆山及惠州廠區，以及菲律賓及泰國廠區，儘管今年第2季到第3季東南亞地區新冠肺炎疫情大爆發，鴻名廠區營運還算正常，未受到疫情太多影響，目前東南亞廠佔線材事業營收約40%，由於大陸區客戶持續往東南亞外移，為鴻名帶來轉單效應，鴻名預估，未來東南亞廠區佔線材連接器營收比重可望朝50%靠近。

「系統整合」部分，受惠於政府支出及大型企業資安升級需求/異地備援需求，今年前3季系統整合營收年增約29.9%，公司預期，明年系統整合業務可望持續成長。