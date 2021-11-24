兒童用藥一般劑量比成人少，但在新冠疫苗上，3至11歲兒童的劑量卻和成人一樣，外界但心兒童身體是否能負擔？國藥集團中國生物首席科學家張雲濤解答，在臨床研究過程中，新冠疫苗研發者對成人、兒童進行高、中、低3個劑量的分組試驗，發現同等劑量時成人、兒童產生的免疫效果基本一致。

張雲濤說，疫苗的機制與治療性藥物不同，疫苗裡的抗原在進入身體後，不是被直接代謝，而是經過免疫系統進行抗原遞呈，免疫細胞識別後產生抗體，抗體再發揮防止病毒感染等作用，「疫苗生產抗體的過程，跟體表面積、體重沒有相關性」。他更指出，事實上，例如宮頸癌疫苗、肺炎疫苗都未針對不同人群設定不同劑量。

張雲濤表示，在臨床研究過程中，新冠疫苗研發者對成人、兒童進行高、中、低3個劑量的分組試驗，發現同等劑量時成人、兒童產生的免疫效果基本一致。目前，民眾接種的都是中劑量新冠疫苗，而非高劑量，這是因為中劑量已足夠激發有效的免疫保護，「疫苗的劑量確定原則是，在保證安全性的原則下，盡量選擇最能起到預防作用的劑量」。

至於一部分家長擔心，孩童的免疫系統仍在發育中，打疫苗是否能有足夠的免疫效果？張雲濤說，從機制上來說，疫苗在進入兒童身體後，產生抗體的機制和成人是完全相同的，沒有區別。其次，儘管小孩的免疫系統仍在發育中，但其實3歲以上孩子的免疫系統已基本完善、接近成人。

張雲濤續指，從新冠疫苗的研究數據來看，18到59歲年齡段的人免疫原性是最好的，其次是18歲以下年齡段的人，60歲以上年齡段的人免疫原性是最差的。這是由於隨著人體衰老各種機能退化，使得老年人的免疫原性降低，但其實這種差異很小，沒有特別明顯，不具有統計學上的意義，因此，各年齡段的接種策略都是一樣的。