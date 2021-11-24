財政部23日邀集雙北等18各縣市討論房屋稅差別稅率（即為囤房稅率），希望其中房價漲幅較大、包含新北的6縣市，能比照台北市、台南市依囤房戶數訂定差別稅率，以抑制高房價，新北市目前囤房稅為1.5％，對此，新北市稅捐稽徵處處長張世玢表示，目前尚在評估中，待資料蒐集齊全後再做研判。

台北市自2014年起施行囤房稅率，持有非自住用房屋2戶以下每戶按2.4％課徵房屋稅，3戶以上每戶按3.6％課徵房屋稅；台南市《台南市房屋稅徵收率自治條例》修正草案，持有5戶以下每戶按2.4％課徵房屋稅，6戶以上每戶按3.6％課徵房屋稅，預計2022年7月上路，目前議會審議中。

張世玢表示，財政部希望新北能參考比照台北、台南訂定房屋稅差別稅率，但因才剛開完會，內部還在進行評估討論，目前尚無清楚方向。

為抑制炒房牟利，新北市2017年曾調高囤房稅，非自住房屋第4戶稅率為2.4％，因有別於南部縣市普遍訂定1.5％，引發反彈，新北市議會隔年又提案修正調降為1.5％，2019年1月實施，讓新北每年減少6.6億元稅收。

財政部今年7月公布2020年全台非自住住家用房屋以「縣市歸戶」統計，新北市持有1戶以上非自住房屋7.1萬人居冠，其中更有1771人囤房五戶以上。

該統計為「縣市歸戶」結果，因民眾可能會跨縣市持有房屋，若採「全國歸戶」情況會有所落差，23日參與財政部會議討論縣市多反對囤房稅改採「全國歸戶」，張世玢認為，「全國歸戶」會造成稅制複雜，畢竟課稅縣市對自己轄區掌握會比較清楚，如民眾住板橋還要管他在台中、高雄還有幾間房？不僅稽徵困難也會增加民眾困擾。