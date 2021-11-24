美國將以線上形式召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），台灣正式獲邀，民進黨發言人謝佩芬今表示，感謝美國的邀請，使台灣有機會參與民主國家間的盛事，為民主價值貢獻一份心力。

謝佩芬說，台灣的民主發展，深受國際肯定。拜登總統在去年以總統候選人身分投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體。今年三月，美國國務卿布林肯在出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時亦承諾，將邀請台灣參加民主峰會。

他說，白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員，均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。

謝佩芬說，此次美國召開的民主峰會，備受全球矚目。行政院政委唐鳳、駐美代表蕭美琴將代表台灣，與全球一百多個民主國家的領袖及代表，共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等主題，更希望藉此機會與各國分享台灣成功的民主故事。