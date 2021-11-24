110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級衛冕軍政治大學，24日出戰文化大學，後衛游艾喆和前鋒王凱裕聯手完成精彩的空中接力灌籃，讓比賽氣氛更加激情，終場政大76比61擊退文化大學，在25日大會休兵前夕進帳3連勝。

此役政大帶著12分領先進入下半場，第3節剩8分04秒時，政大後衛游艾喆運球推進，看到往籃下衝刺的隊友王凱裕，游艾喆「聲東擊西」的傳球，將球拋傳給王凱裕，直接起跳用雙手把球塞進籃框，完成後王凱裕也為這記好球大聲歡呼，相當滿意這次表現。

游艾喆與王凱裕高中三年在能仁家商度過，早就培養出絕佳默契，王凱裕並說，其實這個戰術訓練時有演練過，只是不一定會以灌籃收尾，他也感謝隊友妙傳：「是艾喆傳得太好了。」游艾喆補充，他切入後就瞄到好友悄悄跟進，自己只是把球隨手一拋，「況且凱裕跳很高，感覺是要灌籃的力道。」

政大教頭陳子威稱讚這球夠帥，「『艾裕連線』合作那麼久了，對於這樣的精彩搭配不會太意外，這球真的蠻帥的。」

此役王凱裕繳出14分、4籃板，游艾喆7助攻、6抄截，同樣也是「能仁幫」的林彥廷挹注19分；文化大學僅楊張祐誠得分雙位數，獲得25分。

政治大學游艾喆（右）。（大專體總提供）