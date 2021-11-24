疫情逐漸回穩、旅遊市場回溫，台北老爺酒店與日本航空宣布，5月份因疫情延期之第四彈「空中饗宴」住房行程，將於12月18日重啟，再次帶領賓客前進北國釧路秘境，一探以丹頂鶴故鄉聞名、有日本最美村莊稱譽的「鶴居村」。

另外，再出發之空中饗宴第四彈也持續前三波特色，不僅還原日本航空商務艙餐點，享有最獨特機師視角飛航體驗，還與日本當地同步連線導覽。更端出北海道鄉土美食「鮭魚鏘鏘燒」及金牌手工起司等，讓賓客從交通、觀光、特產、美食四方面都像出國玩了一趟般的感動。

參加本次「JAL日本在地美食之旅~釧路鶴居村」，台北老爺酒店特地現場實境再現「飛機機艙」及「機場貴賓休息室」，並由日本航空提供，以日航機師第一視角模擬飛航及降落於日本釧路機場過程，讓旅客完整體驗從登機到飛抵日本的逼真旅遊感。當然現役日航空服員也會如搭機一般，全程為賓客提供服務。「日本在地美食之旅~釧路鶴居村」空中饗宴住房專案6588元起，12月18日限量15間，最後倒數搶訂。