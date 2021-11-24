香港影帝林家棟監製及編劇港片《殺出個黃昏》，由新銳導演高子彬執導，集合2大經典演員謝賢與馮寶寶，加上實力派的林雪和新人鍾雪瑩共同演出。84歲謝賢再扮男主角，他自信表示要演戲一輩子，不會退休，在片中扮演拿著蝴蝶刀的神秘殺手，洽巧與兒子謝霆鋒今年演出的動作片《怒火》使用相同武器，2人明年更有機會同時角逐香港金像獎影帝，謝賢聽到和兒子爭影帝獎項，他不改幽默，霸氣搞笑說：「切給他囉！把獎切一半，我和他平分好嗎？」

謝賢早在50年代便演出上百部粵劇，紅遍東南亞，70年代則是演出《天龍八部》、《萬水千山總是情》等多部高收視的經典電視劇，成為香港演藝圈極具代表性的演員，再加上兒子謝霆鋒繼承衣缽，更青出於藍，年輕人都知道謝賢是謝霆鋒的父親。而謝賢自從和周星馳合作演出《少林足球》中的瘋狂球隊老闆後，多半只在電影客串演出，總是以他最知名的長髮加墨鏡，配上高領緊身衣的造型現身大銀幕。直到近期在《殺出個黃昏》中飾演年老過氣的殺手，不但衣著風格改變，更拿下墨鏡，難得以真面目「素顏」示人，可見他對劇組非常信任。謝賢墨鏡不離身的程度就連兒子謝霆鋒都曾在節目中問過他，一直戴著墨鏡，可以看得清楚嗎？讓謝賢搞笑回敬說：「就是不想看到你嘛！」

今年謝霆鋒在《怒火》中演出心狠手辣的超級反派，動作場面及演技都獲得好評。而謝賢在《殺出個黃昏》的演出也獲得高評價，被看好父子明年會一同競爭香港金像獎影帝，問謝賢只有一個獎要怎麼頒，他霸氣回：「切給他吧！把獎切一半，我和他平分好了。」而電影中有多個動作場面，謝賢演來仍架式十足，「當年拍了很多武俠作品，基本功還在，只是這次換成短的蝴蝶刀。」這回父子兩人不約而同都以蝴蝶刀成為大銀幕上的最終兵器，2人舞起刀來，帥度不相上下，謝霆鋒看起來敏捷帥氣，而謝賢84歲仍是身型挺拔，耍起蝴蝶刀來，寶刀未老，頗有大俠風範。馮寶寶也說：「相隔60年再和四哥（謝賢）合作，就是希望他可以在兒子面前也威風一下，可以見到當年四哥在演男主角時的風采。」

林家棟則表示本來全劇組都以為謝賢是高高在上的大明星，「後來發現四哥很隨和，很信任導演，我從沒碰過對吃完全沒有要求的大明星，我們買什麼就吃什麼，只要買些蛋塔、汽水等小甜點當下午茶就好，四哥入行多年，除了演戲功力，待人處事也很有一套，年輕人都可以好好學習。」和謝賢對戲最多的新人鍾雪瑩也難忘謝賢的敬業，「我們曾經有超過288小時的密集拍攝，但四哥從沒有喊累，我在他的身上看到再辛苦也能苦中作樂，這次合作真的是很難忘的回憶。」謝賢則是主動拉近與鍾雪瑩的距離，「我要她不要怕，就想像我是爸爸。」林家棟笑說：「四哥對男生態度就沒有那麼好，對女生就會多兩分笑容。」讓以風流聞名的謝賢回擊：「其實全片沒有美女啦！」

謝賢回憶過往輝惶的演藝生涯表示一直對演戲充滿熱情，覺得活到老學到老，「我是靠演戲養活一大家子人，入行70年，沒有想過退休。本來有想過80歲了還要不要繼續演下去，結果就收到《殺出個黃昏》的劇本，是個不一樣的表演，我又可以有新的創作。」謝賢更笑稱，「我還沒有賺很多錢，怎麼能退休呢？」讓林家棟忍不住打槍說：「四哥住在半山（香港高級住宅區），還說沒賺到錢，我聽到很難受啊！」該片12月3日上映。