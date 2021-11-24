阿里山歲時生活節24日宣布起跑，由阿管處舉辦一連串的活動讓民眾深度認識奮起湖老老街地區。（張亦惠攝）

在地業者認為歲時生活節讓遊客體驗在奮起湖有深度體驗，能吸引遊客一來再來。（張亦惠攝）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將舉辦阿里山歲時生活節，一連串的活動讓民眾深度認識奮起湖「老老街」地區，阿管處副處長陳榮欽表示，這幾年將不少心力放在奮起湖地區周邊環境營造，透過這個活動帶給旅客不同的體驗，包括冬天賞冬螢、奮起湖老職人手作體驗及奮起湖便當主題活動，讓大家體驗老山城的美。

奮起湖「老老街」早期鐵路未通時是阿里山木材農產品對外的轉運站，因而形成商業聚落，後因阿里山林業鐵道及牛車路的開通，商業活動漸往「頂頭店仔」（今奮起湖老街）匯集式微。陳榮欽表示，「老老街」保存早期完整的檜木屋舍，處處充滿濃濃的古早氣息，訴說著奮起湖鐵道與伐木時期興盛的歷史，為讓更多遊客體驗「老老街」的美，自12月起辦理系列活動。

返鄉4年的奮起湖在地業者劉宗哲表示，奮起湖長久以來就是觀光盛地，但沒有讓大家留下太多印象，大多是火車站、便當、甜甜圈就沒有了，透過這個活動提升奮起湖整體層次，讓客人有更多奮起湖文化體驗，讓民眾一來再來。

阿管處指出，奮起湖是台灣賞冬螢最佳地點，有特殊的冬天螢火蟲「鋸角雪螢」，12月4及5日，將舉辦星空餐桌主題活動；12月11、12、18和19日舉辦夜遊奮起湖的節氣主題遊程；明年1月20日至3月31日配合農曆年節，舉辦點亮奮起湖主題活動，透過光影和燈籠布置「老老街」，讓遊客感受民國初年當地的繁華。

另，明年2月5日至2月28日周末假日將舉辦畚箕湖文創市集，搭配畚箕湖老職人手作體驗，讓遊客預約體驗在地文化；3月15日至4月15日將以奮起湖地方職人為主角，辦理相關活動強調料理職人手作奮起湖鐵路便當的專業形象，並開發懷舊便當包裝設計，重新形塑奮起湖便當新意象。