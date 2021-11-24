逢甲大學18歲宋姓男大生於本月7日遭三名惡煞痛毆，將於25日出院，宋男想起事發當時經過，透露自己想保護車上同學，便選擇1人扛起受對方挨打，但他不停道歉卻仍被毆成重傷，想起拆線時的痛苦，直呼無法原諒對方。

宋姓男大生受傷後被收治於台中榮總，一度因顱內出血陷入昏迷病況不樂觀，奇蹟地是，宋男復原神速在12日上午恢復意識，能開口說話，叫名字也會回應，院方亦宣布，宋男將於25日出院。

宋母今日受訪透露，兒子逐漸清醒，頭部因傷被縫了46針，頭髮也被剃光，對於自己的外表相當不滿意，兒子一直氣憤地說，「為什麼這種事會發生在我身上？」透露事發當時想保護車上同學的安全，寧願自己挨打，不明白明明頻頻道歉請求對方別再打，卻仍被逼下跪狂毆，回想起傷口拆線時的痛苦，完全無法原諒對方。

宋母也說，兒子將於25日早上辦理出院回家休養，但因情緒未平仍無法面對媒體，謝謝社會大眾給予的關心與支持，兒子後續將密切回診。台中榮總亦表示，考量家屬不願出院受擾，因此明日出院將統一供稿媒體，不接受採訪。