美股先前屢創新高後，近期高檔震盪回落，對此，True Contrarian 博客和時事通訊的首席執行長 Steven Jon Kaplan先前警告，企業內部人交易量創新高，恐怕是美股大幅修正的前兆。不過，專家卻有不同看法，認為不應該對美股接下來表現悲觀。

近期美國企業內部人大幅拋售持股的，莫過於特斯拉執行長馬斯克，由於先前在推特承諾的 出售持有10%股權，如今，如今已經拋售 920 萬股特斯拉股票，並完成超過一半進度。馬斯克出售的股權大約占整個特斯拉流通股票的1.7%。

據Marketwatch報導，密西根大學財金教授 Nejat Seyhun指出，企業內部人有3類，其中只有2類對投資人比較重要，包括公司董事與經營高層，根據最新數據調查，這2類內部人整體上位在中間值，沒有靠著看漲或看跌哪一邊的極端，轉換為對未來12個月美股預期報酬率，也僅低於歷史平均水準。

Nejat Seyhun表示，第3類內部人士為企業大股東，這些人通常為企業的董事、高層持股的好幾倍，加上目前內部人賣股數據都是由這些人主導，所以可以忽略這些數據震盪表現，若以董事、高層的淨買入股票半年移動平均比率落在18%來看，較歷史平均水準20%略低，但也是因為自2013年後美股大好所致，代表這些影響企業營運決策的內部人，仍相當看好前景發展。

報導也提及，由於大多數美股企業的高層領酬薪大多為股票形式，所以會透過賣股方式套現，內部人數據揭露也僅顯示賣股資訊，導致數據統計上更傾向賣股表現。此外，賣股可能也與個人資產規劃有關，例如馬斯克大量賣股，有人認為就與繳稅有關。至於內部人淨買股將有不同狀況發生，這也讓淨買股比率更成為判斷公司營運狀況的指標。