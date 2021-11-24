南投縣長林明溱（右四），推薦南投優質農特產品。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

今年，南投世界茶業博覽會因新冠肺炎疫情停辦，縣府為行銷茶葉及咖啡，將於春節南投燈會期間，同步在會展中心舉辦「茶與咖啡展售會」，提供農民行銷平台，歡迎大家到南投逛燈會，品茶、喝咖啡。

為行銷南投好茶，縣長林明溱24日到竹山鎮遊山茶訪茶文化館，與總經理葉淑盆及青年農民，拍攝農特產宣傳影片；林明溱表示，南投縣茶葉產量、種植面積均居全之冠，今年因疫情關係茶博會停辦，茶農因此受到影響，縣府將利用春節舉辦活動，讓茶農有機會將最好的茶賣給全國民眾，歡迎大家過年期間到南投看燈會、逛花海、賞水舞，品嘗南投好茶。

遊山茶訪總經理葉淑盆說，遊山茶訪建造國際標準製茶廠，將茶葉的製造、加工、包裝全部透明化，讓消費者看得見，也讓消費者貼近茶葉、了解茶、喜愛喝茶、將茶融入生活中，成為分享茶知識的好場所，歡迎大家到南投旅遊時到訪，感受茶的文化與內涵。

茶是世界三大主要飲料之一，依據統計，世界茶葉總產量超過350萬公噸，其中紅茶約246萬公噸占70％，綠茶83萬公噸占24％，其他茶類約21萬公噸占6％。