極端天氣影響，農漁業成為第一線受災戶！綠色和平24日舉辦「氣候責任誰來扛？台灣農漁民疾呼有效碳定價」記者會，展示400位台灣農漁民聯署要求，希望政府制定有效碳定價，並在研修「氣候變遷因應法」時聆聽台灣農漁民的意見，而不是僅聽從氣候危機始作俑者「排碳大戶」們的不斷施壓。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，過去一個月綠色和平走訪了台灣農業縣市，發現農漁業受到的氣候損害遠超過所有人的想像，很多台灣人引以為傲的農漁產品如稻米、茶葉、水果、貝類、養殖魚產等等，都可能因極端天氣而減產或消失。但環保署研修「氣候變遷因應法」時卻從來沒有跟農漁民徵詢意見，10月底的草案公布後，只草草弄了一個網路意見信箱，連一場公聽會都沒有辦。

中華民國養殖漁業協會侯彥隆執行長表示，2009年莫拉克風災以來，僅前年和去年沒有颱風、低溫或暴雨侵襲，每年天然災害對養殖業累加起來的災損已經超過140億元，平均每年都至少損失逾10億元。水產品像牡蠣、文蛤等貝類殼的成分有85％以是上碳酸鈣，可以很有效地把大氣中的碳抓下來固定，不讓地球的溫室氣體太多。也希望大家可以努力減碳排。

穀東俱樂部發起人賴青松在宜蘭種植水稻20年，明顯感受到氣溫增高與稻米質量的改變。期待政府能透過碳定價政策，以實質經濟回饋支持農地農用，讓地主願意保留農地。

立委劉建國表示，這次修法大家都有一個共識，那就是「收費」，不論是收取碳費、碳稅或提高超排、違規時的罰款等，但錢收入國庫後如何運用？此次修法必需加入補助「氣候變遷造成的災害或不良影響」的概念，以防未來不論是農漁民或任何產業因氣候變遷遭受影響時，政府都能迅速給予協助。

立委郭國文表示，應該要擴大發展農漁業相關氣候調適政策，增加產業面對極端氣候的抵抗力。碳費徵收應該要有法源依據，政策初期應該要在細項當中從每噸100元提高到多少，可以再多方討論。

立委陳椒華表示，碳費若可以用在天災的農業補助及協助農業與消費體系轉型，就可以創造多贏。過去以農林養工商，現在工商部門排放許多二氧化碳，台塑集團就占了全台灣1／5的二氧化碳排放，應該要有公平正義的原則，污染者付費，用碳費來支援台灣永續農業發展。