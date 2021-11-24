新竹縣長楊文科注重新竹縣的藝文發展、支持文藝工作者，日前獲書法、陶藝大師吳季如與吳家標，致贈書法墨寶「說到做到」、關聖帝君柴燒陶作「褒忠揚善」，期許楊文科未來繼續揚善，增加民眾福祉。

楊文科也回贈伴手禮，新竹縣孕育出許多傑出藝文人士，在疫情剛解封時，他也多次拜訪縣內藝術家，帶領鄉親認識藝術家的創作，活絡起地方藝文風氣。隨著疫情逐漸舒緩，縣府也積極辦理各項藝文活動，全力投入支持藝術振興復甦。

吳季如享譽國際，具有「現代張旭」雅名，其創作風格繼承傳統，字字有法，又喜創新揮灑於法外，曾榮獲各大國際書法獎項，在各地舉辦超過100場次個展。吳季如表示，他剛從國外展覽回來，日前在防疫旅館時突然湧現靈感，創作「說到做到」書法，對於楊縣長的戮力不斷完成施政政策，說到做到的態度表達肯定，其中2個「到」字特別以不同形式表現，第一個「到」字表現延伸出去，呈現磅礡氣勢感，第二個「到」字當機立斷，止筆以表現果斷，從第一個字到最後一筆畫一氣呵成，整幅作品呈現如字又如畫的意境。

吳家標為苗栗縣三義鄉人，專精於關聖帝君造型柴燒，從2018年初開始自學手捏陶，之後開始固定每年參加苗陶協會聯展，在短短幾年也榮獲苗栗陶藝競賽獎項肯定。他表示，他與楊縣長都是客家人，對於客家人來說關聖帝君是守護平安的神，期盼縣長傳承關公「褒忠揚善」精神。

吳家標也說明他的製作過程，所製作的每件作品有別於灌模複製陶藝品，都以純手捏、雕塑的唯一原型入窯，並以台灣特有柴燒燒製而成，經過4天3夜千度高溫柴燒，費時1個多月才完成，所呈現的天然火纹釉色，每件作品都是獨一無二的藝術品。