大陸商務部副部長任鴻斌24日表示，大陸外貿高速增長背後，許多外貿企業特別是中小微企業經營壓力增大、困難增多，「有單不敢接」、「增收不增利」現象較為普遍。他指出，企業有「三多三少」六大困難，分別是貿易風險多、成本上漲多、供應鏈堵點多，以及訂單少、晶片少、製造業勞動力偏少。

香港經濟日報報導，任鴻斌24日在「『十四五』對外貿易高質量發展規劃」專題新聞發布會上表示，當前大陸外貿發展還有很多隱憂，不能盲目樂觀。商務部將密切跟蹤形勢，深入調查研究，針對外貿企業面臨的實際困難和需要，會同有關部門做好跨周期調節工作，適時推出新一輪穩外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區間。

他指出，當前世紀疫情和百年變局交織，國內和國際挑戰並存，短期和中長期風險疊加，有四大宏觀風險不容忽視：一、疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦的基礎不牢，發達經濟體和發展中經濟體發展出現分化。

二、單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流。三、全球通膨上升，沿產業鏈從上游向下游傳導。四、國際產業鏈、供應鏈加速重構，區域化、近岸化、本土化、短鏈化趨勢明顯。