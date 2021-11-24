逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，矽晶圓三雄同步看好明年產業景氣，全尺吋產能皆已滿載，預估明年仍將供不應求，其中又以8吋矽晶圓產能最為吃緊，明年恐再漲價10～20％，大陸甚至已停止補助8吋晶圓廠擴建產能，矽晶圓三雄24日股價表現搶眼，合晶和台勝科一開盤直接攻上漲停板外，環球晶也呈價漲量增，繼續挑戰高點。

大陸官方對網路科技行業管制越趨嚴格，且「共同富裕」的社會目標也把矛頭指向網路巨頭，大陸政府研擬推出「數據稅」的可能性，此舉是否箝制私人網路科技公司的發展值得留意。

此外，美國和大陸相繼投入2.3兆美元和10.6兆人民幣基礎建設帶動鋼鐵的實質需求，大陸為冬奧下令鋼鐵業減產，鐵碗式的打壓只是鋼市的短暫現象，預料明年2月在冬奧結束後，配合春節後的庫存回補旺季，鐵礦石和鋼鐵需求將顯著回溫。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，股價站回5日及10日均線，技術指標處於低檔，蓄勢上攻。