蘇慧倫、鼓鼓、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏今為「謝謝你做好事We Together」演唱會練團。（相信音樂提供）

蘇慧倫、鼓鼓、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏今為「謝謝你做好事We Together」演唱會練團。（相信音樂提供）

蘇慧倫、鼓鼓、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏今為「謝謝你做好事We Together」演唱會練團。（相信音樂提供）

蘇慧倫領軍鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩，將於11月27日舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會。24日他們齊聚練團，合唱五月天經典歌曲〈天使〉，對於周末演唱會撞期金馬獎？蘇慧倫說，「金馬獎不是人人能參加，大安森林公園誰都可以來」，希望大家下午先來看演唱會。

蘇慧倫前陣子和法蘭合作〈我要我們在一起〉，最近在籌備演唱會，她賣關子說，周末會邀其中一位藝人跟她合唱。至於會不會帶小孩去看演唱會？她坦言，暫時沒有這個打算，她最近帶兒子去上打擊樂丶運動課，還當起造型師，因兒子在學校和安親班都要過萬聖節，她準備了兩套造型，一套是蜘蛛人丶另一套是馬利歐。

宇宙人阿奎日前升格人夫，他一到場大家「恭喜」聲不斷，他分享新婚喜悅：「結婚還滿不錯的！」還放閃說，和老婆住在一起「寒流來都不會冷」，一旁蘇慧倫竟接話：「再過半年就知道。」鼓鼓也被問到什麼時候結婚？鼓鼓笑說：「阿奎的幸福已經溫暖了我的心。」

鼓鼓正忙於籌備演唱會，仍心繫公益，他說，之前常跑醫院，看到有長輩不同填寫實名制單子，他就幫忙寫，隨手做好事。他特別提到這次演唱會，每一組藝人都會帶樂團演出，家家會帶表弟所組的樂團幫她伴奏，也會首唱《華燈初上》的插曲〈初戀的地方〉。蕭秉治也預告會帶愛犬豬血糕到場同樂，「這會是近期大家看到我唯一一次溫柔演出，有準備抒情組曲，接下來發行新專輯《狂人》，所以當天也會有全新的舞蹈和大家見面」

「謝謝你做好事We Together」演唱會在大安森林公園露天音樂台舉行，免費入場，也可透過LINE MUSIC免費取票，請關注相信音樂官方臉書、instagram。