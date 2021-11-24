花蓮縣鳳林鎮新的箭瑛大橋今年7月通車，縣府說，這座新橋經由行政院公共工程委員「第21屆公共工程金質獎」選拔，榮獲土木類優等獎的殊榮，這是繼榮獲2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、勞動部第14屆優良工程金安獎優等之後，再次獲得國家級肯定。

箭瑛大橋前身原是跨越花蓮溪的竹子便橋，1977年間黛納颱風來襲，便橋遭暴漲之溪水沖毀，山興國小教師張箭、鄧玉瑛為了到校上課，手牽手結伴渡溪，因溪水湍急造成兩位老師失足不幸罹難，為紀念兩位教師及避免此類憾事再次發生，時任行政院長的先總統蔣經國先生下令立刻籌措經費興建鋼筋混凝土橋梁，並取2位老師名字的箭、瑛，命名為「箭瑛大橋」。

箭瑛大橋因橋長及梁底高度均不符花蓮溪治理計畫，且結構老舊破損，橋面寬度不足、會車不易，縣府爭取到花東基金補助2.7億、經濟部補助1.1億，以及縣府自籌6000萬元，耗資近4.5億重建新橋。

新橋已在7月通車。為紀念兩位老師的事蹟，特別保留了東側60公尺的舊橋作為「箭瑛紀念廊道」，設置解說牌介紹大橋歷史和兩位老師的事蹟，也有舊橋的歷史照片等，於10月啟用。

縣長徐榛蔚表示，箭瑛大橋因經費龐大，在前縣長傅崐萁積極爭取中央補助，得以發包重建。箭瑛大橋改建工程在執行過程中，歷次的工程查核都獲得查核委員的肯定，縣府因此推薦本件工程參選「第21屆公共工程金質獎」。金質獎為國內工程界的最高榮譽獎項，這次榮獲金質獎優等佳績，不僅是對花蓮縣政府公共工程品質的肯定，也是對施工團隊最大的鼓勵。