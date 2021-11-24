香港已故巨星梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》不久前上映，有許多藝人和網紅都是她的小粉絲，紛紛進場支持，話題不斷；日前影后楊貴媚在臉書透露看完《梅艷芳》後哭了，更憶起二人過去情分，在19年前第39屆金馬獎雙雙扼腕，透露慶功宴上梅艷芳溫暖一面。

22日楊貴媚在臉書分享觀賞《梅艷芳》後，憶起2002年和巨星梅艷芳在第39屆金馬獎的互動，當年梅艷芳以《男人四十》入圍最佳女主角，而自己則以《魯賓遜漂流記》入圍最佳女配角，可惜的是兩人都「槓龜」；在頒獎典禮後的慶功宴上，特地送了梅艷芳一朵花，沒想到獲得一個熱情的擁抱。

2002年第39屆金馬獎慶功宴，楊貴媚送梅艷芳一朵花。(圖/ 取自中時資料庫，趙元彬攝)

楊貴媚想到那時候熱情的梅艷芳，至今還能記得那強而有力又溫暖的擁抱，對她「有情有義」的性格留下深刻印象；她說梅艷芳曾徬徨地問，「我走了以後，還有人會記得我嗎？」沒想到在2003年12月就驟然離世，也讓現在進戲院的她想到終於又能跟梅艷芳「共處一室」，忍不住落淚。

楊貴媚在看電影《梅艷芳》後，有感而發在臉書發文。(圖/ 摘自楊貴媚臉書)

許多影迷看到楊貴媚訴說和梅艷芳的珍貴回憶，也不禁懷念起這位一代巨星，「今天剛去看完電影，哭腫了」、「兩位影后的共同回憶」、「文章看到最後…眼淚還是流了出來」、「想念故人的擁抱，永遠記得她開朗灑脫的笑」、「懷念，永遠的巨星」。