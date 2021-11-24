傳出國民黨台北市議員羅智強被徵詢參選高雄市長，國民黨主席朱立倫今天(24日)表示，「我剛從高雄過來，我從來沒有聽過這樣的消息，現階段就是全力推動4大公投」。資深媒體人韋安認為，羅智強若參選高雄市長，會是一個「三贏」的策略，除了可以炒熱選情、帶動藍營在高雄的議員選情，甚至還可能為國民黨在高雄爭取到區域立委席次。

羅智強曾於高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，且幕僚團隊中，也有來自中山大學的辯論社學弟，與高雄方面仍保持接觸。進而傳出羅智強被黨內徵詢，有可能參選高雄市長。

不過，關鍵在於前立法院長王金平的態度，因為王金平是高雄白派掌門人，現任副議長陸淑美、農會系統等都是白派所掌握，因此，羅智強若要選，勢必要探詢王金平意向，若得到王金平支持，才可能進而挑戰現任市長陳其邁。

韋安今天在臉書上發文表示，羅智強選高雄是「三贏」策略：

一，南強北蔣，將炒熱藍營2022整體選情。

二，使高雄從藍營原本的「冷區」，變成「熱區」，空戰一哥加入，對高雄國民黨議員選舉有實質幫助。

三，即使選不贏市長，羅可落地，2024為國民黨可能爭取一席立委，破了高雄立委全綠的障礙。

此外，針對此事，日前高雄市長陳其邁受訪時，僅簡短一句話「沒有評論」。羅智強幕僚接受「中時新聞網」訪問則表示，「個人選舉的事，都等公投過後再說」。而朱立倫則說，從來沒聽過這樣的新聞、這樣的消息。他強調，現階段國民黨全力推4大公投，12184項都同意，台灣更美麗，4項同意邁向勝利。