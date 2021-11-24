彰化交流道特定區達1963.23公頃，7成屬都市計畫區農地，未登記工廠卻密集，2014年起劃定6處產業發展區，只要土地整合超過2公頃，得以申請變更乙種工業區，但6年來都掛零，日前首度突破僵局，彰化市及秀水鄉2處土地完成整合，縣府公告，企盼帶動用地合法化。

彰化縣交流道特定區橫跨彰化市、和美、鹿港和秀水等鄉鎮市，交通便捷，被視為是潛力發展區，卻受限都市計畫分區，工廠散逸到農地，公共設施也呈現不足現象，根據調查，特定區內有581家工廠，占地74.25公頃，未登記工廠則廣達765家，其中金屬製造業佔52％。

怎麼解除交流道特區的「金箍咒」，一直是發展課題，甚至還有喊出了全部解編，一律劃為產業發展區；縣府去年則提出將彰化市金馬路西側及國道東側約70公頃農業區解編，作為住、商用地的構想，但方案還在討論、規劃中，縣府也同步積極推動已劃定6區產業發展地區，提出申請變更。

建設處指出，6年前就在特區內未登記工廠密集農業區，圈出6區塊產業發展地區約256公頃，設定開發上限為68公頃，並訂定「產業發展地區內農業區申請開發原則」，放寬條件，只要能整合2公頃以上土地，就可以變更為乙種工業用地。

建設處指出，希望透過土地整合，提供工業發展所需腹地，並藉由必要性公共設施用地之提供，營造與農業區共榮發展的低汙染性產業園區，創造周邊鄉鎮青年人口之就業機會，但是土地整合不易，6年來申請掛零。

今年首度出現重大大突破，秀水鄉有地主整合2.63公頃、彰化市整合2.04公頃，合計4.67公頃，2處土地申請人依規定申請變更，彰縣府即日起辦理公開展覽30天，後續將依都市計畫程序進行審議，相信有案推動，會使仍在觀望地主更踴躍辦理用地合法作業。