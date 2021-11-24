每個人的個性都不一樣，有些人比較含蓄內向，但也有人習慣直來直往，什麼情緒都寫在臉上。命理網站「運勢上上籤」近日發文，點名獅子座、白羊座和水瓶座的女生，天生脾氣就比較火爆，只要被激怒就會瞬間翻臉，恐怖的程度讓對方不敢再招惹她們第二次。

1、獅子座

獅子女天生脾氣就非常火爆，一言不合就會和對方發脾氣、吵架，只要不開心就會把情緒全都寫在臉上，雖然有人曾勸過她們要適當地收斂一下壞脾氣，但她們就是控制不住自己，隨時隨地都做好「爆炸」的準備，而且很容易動怒，一句話就可以被惹毛。

2、白羊座

白羊女個性急躁且脾氣火爆，翻臉比翻書還要快，只要傷害到她們的面子和尊嚴，白羊女就會馬上被激怒，當她們生氣時，還很容易失去理智，忍不住了就會動手打人，所以沒事千萬不要去招惹白羊女，不要輕易挑戰她們的底線，否則後悔都來不及。

3、水瓶座

水瓶女外表看起來很溫和，但實際上也是脾氣火爆的星座，她們一向保持著隨興和自由自在的人設，然而一旦被惹怒，對方就要做好兩敗俱傷的準備，而且水瓶女在生氣時會變得很固執，認定了一件事情就絕不會輕易改變，任何人都安撫不了她們。