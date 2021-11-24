台中市公園多數採用罐頭式塑膠遊具，缺乏創意且破損率高，甚至還可能燙傷孩童潛藏危機。市議員陳廷秀24日指出，許多家長到處找議員服務處陳情，希望公園不再使用塑膠罐頭遊具，徹底推動共融式感官遊具公園。建設局指出，將逐一檢視如有潛藏危機將予以更新改善。

陳廷秀指出，他參與兒二共融公園會勘看到小孩開心跑跳，玩著溜滑梯、盪鞦韆，但對身障兒童來說公園遊樂設施雖近在眼前卻像裝飾品，只可遠觀無法近玩。近年來隨著各地共融遊戲場興起就是要打破使用者年齡、能力限制，讓不同族群的人都能一起玩、一起合作互相成長。

陳廷秀表示，新生兒數1年不如1年，孩子愈來愈少，為何遊戲場域還是沒有明顯改善？近年來陸續引進許多特色遊具，孩子們到公園玩遊戲還充斥罐頭遊具？甚至是眼巴巴看著被封鎖的特色遊具而無法使用？公園內遊具缺乏創意且破損率高，甚至還燙傷孩童潛藏著隱匿危機。

家長不滿說，市府斥資公帑在各公園裝置玩具，日前還發生小朋友遭破損塑膠遊具割傷？家長目光隨時都不能離開孩子，否則何時會發生意外都無法預期？權責單位應檢討改進，不應一味設置既危險又潛藏危機的塑膠罐頭遊具，讓家長帶孩子到公園還需提心吊膽。

建設局表示，2019年推動美樂地計畫後，公園遊具即減少使用罐頭式遊具，公園新闢及改善過程邀請專家學者、居民及公民團體參與；針對遊具挑戰性、多元性、無障礙使用機能、分齡分區、自然鋪面採用及遮蔭設施等均納入考量，後續將提供更多安全有趣共享的共融遊戲空間。