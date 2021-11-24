台南市舉重選手方莞靈、陳柏任參加今年東京奧運，分別拿下女子舉重49公斤級第4名及男子舉重96公斤級第5名佳績，2人目標都放在2024巴黎奧運更上一層樓，在台南市億載會捐款300萬元下，台南市政府每月將發給2人各3萬元培訓補助金，期許2人沒有後顧之憂，為國爭光。

台南市長黃偉哲表示，這是市府首度媒合民間資源，做為台南奧運選手的後盾，希望透過億載會拋磚引玉，能有更多民間企業投入基層選手培訓工作。台南市政府今天舉行捐贈儀式，由台南市億載會長鍾杰霖將象徵300萬元的支票捐給台南市長黃偉哲。

教育局長鄭新輝表示，為了更有效運用企業挹注款項，台南市設立「台南市政府培育優秀運動選手專戶」，並訂定「台南市政府培育優秀運動選手專戶設置管理及運用要點」。

方莞靈及陳柏任從今年8月起至2024巴黎奧運舉辦為止，每月都可以領取3萬元培訓補助金。未來也會持續照顧並培育更多優秀運動人才，讓選手安心訓練。