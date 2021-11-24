【LIVE直播】「反萊豬」第三輪意見發表會 王美花迎戰林麗蟬上演女力對決｜2021.11.24 @中時新聞網

國民黨前立委林麗蟬。(圖/擷自直播畫面)

經濟部長王美花。(圖/擷自直播畫面)

公投四大案將於12月18日投票，其中「反萊豬」與「重啟核四」議題引發高度關注。中央選舉委員會今日（24）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」在下午6點30分登場，由國民黨前立委林麗蟬擔任正方代表人，反方代表人為經濟部長王美花。

林麗蟬表示，由於執政黨不斷扭曲反萊豬公投，扭曲成反美豬，並升高成美台關係、兩岸問題、抗中保台，把單純食安問題，製造成抗中保台，她也秀出一面手板指出，公投題目有哪個字提到美字？結果執政黨不斷扭曲成反美豬，真的是可憐啊！整個公投主文完全沒有提到，如果未來不想吃到含萊劑的美豬，請在12月18日一起出來投同意票，一起捍衛台灣人民的健康。

林麗蟬提到，反萊豬公投，是很單純的健康問題，卻被抹成抗中保台。王美花部長贊成萊豬進口，並不是代表捍衛台灣人民食安的一方，而是站在捍衛外國瘦肉精豬肉商的一方。如果您跟孩子不想吃到瘦肉精豬肉，就請12月18日一起出來投同意票，禁止萊豬進口。

她強調，反萊豬不是反美國，不是親中，而是親台，國民黨提這案，不是來亂的，而是站在守護台灣人民的一方，她要呼籲民進黨支持者，不要相信現在守護外國業者的民進黨政府。

林麗蟬並引述「台灣民主基金會」10月所做民調結果指出，有近7成國人反對萊豬進口，代表真正變的是民進黨，以前民進黨會走上街頭反萊豬，現在更投入大筆預算反公投，就是要讓台灣人民吃萊豬，民進黨就是這樣一路騙騙騙。民進黨在野時，瘦肉精就是食安問題，執政時就是抗中保台的問題。

林麗蟬強調，民進黨的騙是現在進行式，行政院長蘇貞昌稱民進黨在2012年就訂出國際標準，但事實上卻不是如此，2013年陳吉仲和蔡培慧和一群農民，一起反美豬大遊行，這是承認民進黨過去是在亂的嗎？你們是都忘記了，還是根本不想想起來？

林麗蟬也質疑，台中立委補選參選人林靜儀過去在立委任內，於2016年5月2日提案，主文中義正嚴詞提到有7成國人反對萊豬進口，當年她說的7成國人反對萊豬，至今民調一樣有7成反對萊豬，顯示台灣民眾沒變，變的是民進黨，這次公投一定要出來投同意票。

林麗蟬更痛批，農委會主委陳吉仲竟然比喻吃萊豬是吃保健食品，實在是「下西下井」(台語：丟人現眼)，這種比喻真的是「竹篙鬥菜刀」(台語：胡亂比喻)，陳時中部長可以接受嗎？王美花認同嗎？她相信台灣老百姓跟她一樣無法認同這種論述，若不想吃萊豬，就跟家人一起出來投下同意票，一起禁止萊豬進口。

第二場，林麗蟬續指，王美花部長曾於2016年代表政府，赴美談判TIFA，當時王美花部長仍勇敢向美方表達國人的消費習性，強調牛豬分離的原則，她只想問，2016年的王美花去哪裡了？

然而大家看到，蔡英文總統僅憑一紙行政命令，就要開放萊豬，但台灣人有比較少吃豬肉嗎？變心又放棄人民健康的就是民進黨，開放萊豬後到底跟美方換了什麼，不就應該大聲跟台灣民眾說，到底我們換到的是對台灣的經濟支持，還是對民進黨的政治支持？請王美花部長告訴全台灣人民。

民進黨一直宣稱，開放萊豬後，若禁止進口萊豬，會讓台灣在國際社會失去信用，甚至無法加入CPTPP，但是究竟是哪個成員國要求台灣開放萊豬才能加入，我們為什麼要陷入開放與加入國際組織這種二選一的困境呢？