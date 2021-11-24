台中一名18歲宋姓男大生，7日凌晨開車不慎擦一輛撞瑪莎拉蒂超跑，遭車內3名惡煞下車對他痛毆，導致顱內出血、顱底骨折重傷一度昏迷，歷經2次手術、住院治療18天後終於傳出好消息，將在25日出院。宋媽媽今午表示，兒子開刀時打開頭蓋骨、縫了46針，視神經受損，雙眼出現斜視，走路無法行衡，目前遵從醫院建議先辦理休學養傷，她還透露，近日頻遭受壓力，被勸「快和解」，卻看不到道歉的誠意，而且兒子記得3人都有對他施暴，因而打算告到底。

宋姓男大生的母親今天表示，惡少張男的父母事發時到醫院道歉後，再也沒有任何家屬與她連絡，感受不到道歉誠意，決定堅決提告到底。（圖／翻攝畫面）

宋母指出，兒子手術後情緒相當不穩定，回想案發當天，記得張男等3人都有參與施暴，其中有人架住他、有人推倒他。宋母表示，兒子為了保護同學，認為他一個人被打沒關係，可是道歉後對方還動手把他打成重傷，實在很誇張。

宋母表示，兒子開刀時打開頭蓋骨、縫了46針，視神經受損，雙眼出現斜視，走路無法行衡，目前遵從醫院建議先辦理休學養傷，可是兒子為此天天發脾氣、每天吵著要回家。

宋媽媽另外透露，近日頻遭受壓力，有人勸她盡快和解「因為對方是有背景，如果想要長長久久生活最好趕快和解」，至於是誰出面這樣講，宋媽媽不便透露，但她表示，雖然對方是出於好心建議，但對她來說，有種警告威脅的部分，目前沒有要跟對方和解。

宋母表示，自從張男父母之前到醫院道歉，再也沒有任何家屬與她連絡，沒有感受到道歉誠意，決定堅決提告到底。