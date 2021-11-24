因新竹市水資源公園水池長滿水芙蓉，新竹市議會國民黨團發起議起淨湖、讓愛停駐活動，協助清除水芙蓉。（邱立雅攝）

日前有鳥友途經新竹市水資源公園，發現水池及鄰近水漥長滿水芙蓉，擔憂候鳥不再來訪，向新竹市議會陳情，24日市議會國民黨團號召志工約40人，前往水資源公園清除水芙蓉，希望還給候鳥、留鳥棲息的空間。市府則承諾將著手清理池中水芙蓉。

關心生態的黃姓鳥友上周發現新竹市水資源公園偌大的水池竟布滿水芙蓉，由於曾在該區域發現青頭潛鴨等候鳥的蹤跡，擔心若不清除水芙蓉，候鳥季期間從北方遠道而來的候鳥將無處棲息，更擔心因無從分辨陸地與水池交界，恐讓民眾不慎跌入受傷，呼籲相關單位能重視水芙蓉問題。

對此新竹市議會國民黨團發起清除水芙蓉活動，24日一早志工們前往新竹市水資源公園，市議員們也穿上青蛙裝、手持工具，走入水池中協助打撈水芙蓉。當天共清除了約百坪的面積大小的水芙蓉，後續也請環保局持續追蹤候鳥與水芙蓉的生長與生態平衡狀態

議長許修睿指出，知名景點青草湖也曾面臨水生植物蔓生的問題，儘管政府單位安排例行的清除工作，但還是比不上生長的速度。此次民間單位能夠在一天的時間內就號召這麼多人，真的非常不容易。

工務處代理處長葉時青指出，感謝議會、民團號召民眾清理，市府也將著手清理池中水芙蓉。同時也解釋，水芙蓉占據的景觀池為水資源中心一部分，是未來廢汙水處理廠區的預定地，目前作為人工蓄水池功能。過去確曾有一隻青頭潛鴨於2020年短暫停留1次，新竹海岸主要候鳥停留區仍在香山溼地區域。