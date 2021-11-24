廣東梅州蕉嶺當地為增加農民收益、加速鄉村振興，蕉嶺農民在水田裡種稻採用「魚稻共生」，山上種竹也同時發展「竹下經濟」，達到一地多用、一年多產。

臺灣新銳媒體直播梅州「一縣一品」採風行第三站到廣東梅州蕉嶺縣，探訪今年三月剛投入運營的毛竹專業合作社，竹林出產毛竹、竹筍，還有大量生產各種菌菇及中藥材。

近年來，隨著毛竹產業利潤的降低，為支持綠色發展，同時推動綠水青山嚮金山銀山轉化，蕉嶺縣各村中的竹農們透過「竹下經濟」發展帶動當地鄉村旅遊業，走出了一條新路。

當地農民在9月至隔年3月大量種植大球蓋菇，4月至同年8月種植竹蓀，充分發掘林中培植等竹下經濟的發展，一年多產，努力發揮出最大的經濟效力。

蕉嶺縣林業局丘丹苗說，要想走出一條和毛竹產業不同的發展路子，就只有在每畝效益上用心，努力提高竹林地的產出，為解決這一問題，蕉嶺縣加快發展竹林下經濟。

丘丹苗說，林農們利用林下鬱閉、空氣濕度大、氧氣充足、光照強度低、晝夜溫差小的特點，在林下種植耐陰能力較強的食用菌及南藥品種，讓村里的竹林地變成了「聚寶盆」，豐富林下經濟產品種類，一年多次豐收，產生更高收益。

丘丹苗續指，今年，當地竹下經濟更是在蕉嶺縣遍地開花。新成立的幾個毛竹企業，規模均在百畝左右，除了種毛竹、竹筍，也在竹下種林藥，包括靈芝、巴㦸、天麻、田七、黃連、金銀花、天門冬、水飛薊等；或種林菌，如大球蓋菇、竹蓀等高經濟價值作物，未來更將更有助於暢通農旅融合發展渠道。