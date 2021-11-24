新竹市歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠，為台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市府爭取文化部補助，投入5170萬元展開大煙囪廠房第一期修復工程。目前一期工程已完工，重現工業廠房6根巨型柱、長煙道，還發現幾處眷戶拆除的煤炭大漏斗，另也可見屋中屋、空中樓閣與紅磚矮牆等眷村生活型態。

1943年興建至今已78歲的六燃大煙囪廠房，是現今全台少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證眷村克難生活變遷的集體記憶，廠區內高達60公尺的大煙囪為最醒目地標。市長林智堅視察完工的一期修復工程，在建築師林雅萍帶領下，見證6根巨型結構柱、煙道區、集塵室2樓6米高鋼板，及多個規模不等的煤炭漏斗等二戰工業廠房特色。

大煙囪廠房基地戰後作為眷戶使用，以簡陋的廢建材自行搭建建築及夾層，利用空間設置空中樓閣，在屋內牆壁上都還可見樓梯痕跡，並在2樓設置多處紅磚矮牆，避免孩童摔落，也區分各戶生活空間，形成獨特的屋中有屋，房中有樓。此外，牆上還有獨特的壓花油漆，地板花磚也完整保留，重現50、60年代的生活痕跡。

此次工程不只針對原工業廠房進行結構補強，也針對眷戶後期與廠房共構搭建的屋中屋，進行牆面壁體的補強工程，並將木屋架及屋瓦卸除編號。文化局指出，在全面檢測後，以文化資產修復的精神，以最大舊料修復方式復原，並採防水、防蟲腐等工程。

文化局長張馨之表示，大煙囪廠區爭取文化部再造歷史現場專案計畫，廠區總面積將近1公頃，目前已完成第一期結構補強工程，正進行第二期工程設計書圖，後續將提案爭取中央經費進行修復工程。