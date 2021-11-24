運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分析，嘆氣、抖腳、咬指甲、皺眉，抿嘴、撇嘴、噘嘴，吃飯敲碗、過筷，這些都是會帶來衰運的動作，如果養成壞習慣，將會在不知不覺中影響了自己的好運氣，千萬要戒掉。

▍1.嘆氣

人在嘆氣時，神衰氣散，元氣大耗。「嘆氣」是許多人的壞習慣，而且在做的時候往往沒有自覺，老是唉聲嘆氣的人，會失去鬥志，做事沒有動力，容易放棄。

▍2.抖腳

抖腳者讓人有不穩重、心浮氣躁、難交付重任的印象，很容易失去他人的信任感，當長官有重要任務，自然會跳過你。另外還有這樣的說法：「樹搖落葉，人搖福落」，在抖腳的過程會把福氣抖掉，因此千萬要戒掉這個壞習慣。

▍3.咬指甲

成年人如果常咬指甲，可能代表此人身心不成熟，缺乏安全感，容易對人產生不信任感，導致感情、健康方面大受影響。

▍4.皺眉

愛皺眉頭的人，容易患得患失，就算是即將到手的好機會，也都會錯失掉，也會把貴人擋在門外。一個每日愁容的人，在與人相處時也容易引起他人的不快，溝通事情容易出現相反意見，辦事不順。

▍5.抿嘴、撇嘴、噘嘴

這三種嘴部動作，都代表了負面情緒，抿嘴代表欲言又止，常發生在與自己意見不同，想反駁又說不出口；撇嘴代表憤怒、不屑、輕蔑情緒；噘嘴代表正在生氣，不要來惹我，直接將人拒之千里。在做這三個動作的同時，將會把好運推開。

▍6.吃飯敲碗、過筷

吃飯敲碗不但沒有禮貌，從命理角度來看還容易犯小人。吃飯夾菜時越過他人的筷子夾菜是餐桌禮儀的大忌，不懂得禮讓，自然冒犯小人、長輩。另外，參差不齊的筷子也避免擺上餐桌，有三長兩短這樣不吉利的寓意，容易讓運勢變差，不順利。

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