中華郵政公司為介紹臺灣客庄民俗慶典活動，邀請民眾感受客庄人文風情，特以苗栗、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功等客庄節慶為題材，於11月24日發行「客庄節慶郵票」1套4枚，並於同日上午10時30分在客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區舉辦郵票發行典禮。

典禮由活潑可愛的幼兒園客家民謠歌舞表演展開序幕，中華郵政公司董事長吳宏謀主持，立法委員鍾佳濱、行政院南區聯合服務中心副執行長陳文亮、客家委員會客家文化發展中心六堆客家文化園區主任何金樑、屏東縣政府客家事務處處長陳麗萍等多位貴賓共同與會為郵票揭幕。今年適逢六堆300年及六堆客家文化園區開園10週年，中華郵政公司特別選在此園區舉辦「客庄節慶郵票」發行典禮，與民眾共同見證客家文化歷史傳承。

為饗郵迷，屏東郵局於當日上午9時至下午1時在活動會場設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票商品及限量發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。