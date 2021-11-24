台灣師範大學今(24)日召開校務會議，確定通過新校歌，校方雖強調新舊校歌並行，舊校歌並沒有被刪除，畢業生、在校生與教師可自由選唱，校友卻無法認同，認為校方很配合民進黨政府的去中國化，直說：「雖然沒廢掉舊版校歌，但以後還是會被束之高閣吧！」

台師大原校歌歌詞寫道「重歸祖國樂融融」，引發各界關注。

論及增加新版校歌的原因，台師大表示，舊校歌誕生民國37年(西元1948年)省立台灣師範學院期間，當時有感於培育師資的重責大任，由李季谷院長為校歌撰寫歌詞，並委請音樂專修科主任蕭而化譜曲。但現在已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，所以學校考量各年代校友對校歌的情感，循行政程序啟動校歌歌詞修訂。

台師大校歌專案小組主席、圖書館館長柯皓仁表示，校方在2019年5月成立校歌專案小組，成員包括校內行政單位、校友、教師、近3屆學生會會長共15人，歷經3次會議後決議，建議校歌朝曲調保留、重新賦詞方向修訂，並委請文學院、音樂學院共同合作，組成「校歌新版歌詞專家學者會議」，進行專業創作及修訂。

柯皓仁提到，2021年1月至7月共舉行5次「校歌新版歌詞專家學者會議」，經討論後，提交4個版本給校歌專案小組，最後確取名為「木鐸版」的新校歌獲選，與舊校歌並行。

台師大一名林姓資深校友說，台師大很配合去中化，「先是蔣公銅像不見了，圖書館中國古典書籍閱覧室不見了，再來是校歌的祖國不見了，然後李登輝的日本高校也納入校史。」

「雖然沒廢掉舊版校歌，但以後還是會被束之高閣吧！」該名校友嘆言，政治黑手越伸越長，心中充滿無奈，「不過幸好是校歌不見了，不是學校不見了」，只能這樣安慰自己。