「重啟核四」第三輪意見發表會 黃士修迎戰民團副執行長蔡中岳｜2021.11.24

公投四大案將於12月18日投票，其中「反萊豬」與「重啟核四」議題引發高度關注。中央選舉委員會今日（24日）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」在下午5點登場，反方代表人為地球公民基金會副執行長蔡中岳。蔡中岳指出，黃士修手上拿著沒有根據的、誰寫的都不知道的報告，這份資料有幾個重要關鍵都沒提︰第一是環評，第二是地質調查，最後是工程改善的問題必須要解決。

蔡中岳表示，黃士修手上拿著沒有根據的、誰寫的都不知道的報告，剛特別說他們講究科學希望有發表的論文，結果自己用了一份什麼根據都沒有的報告，說好像核四可以重啟。這份資料有幾個重要關鍵都沒提︰第一件事是環評，核四現在是沒有建造，所以需要做環評；第二是地質調查，到底地質底下的狀況怎樣，調查還沒有完整；最後是工程改善，工程改善的問題必須要解決，未列在表格中，也就是5年500億的表格並沒有列，他的表格是藏在裡面，把它完整計算完，原來裡面的報告如果要完成，要花15年才能完成。

蔡中岳指出，5年500億絕對沒有環評在裡面，他們就是想輾壓對環評的基本程序，行政程序法規定得很清楚，最初安全分析報告要取得，包括地質資料跟報告要審查，這些沒有做完之前，就沒辦法獲得建造，沒辦法獲得建造，基本上後面的工程都不能做。雖然黃士修舉了很多空汙的例子，什麼未來國際上會怎樣，都跟核四的電沒有關係，因為核四就是，最快15年之後，才能發出的電力。