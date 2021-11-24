徐鈞浩在《一杯熱奶茶的等待》中飾演連晨翔的醫師弟弟黃子揚。（台北双喜電影提供）

華文網路暢銷小說改編的愛情成長電影《一杯熱奶茶的等待》，由原著作者詹馥華自編自導，卡司集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大和將擔任金馬獎星光大道主持人的徐鈞浩。 2位深具實力與顏值的新生代演員，在片中分別與連晨翔和吳子霏，陷入三角愛情習題，以及兄弟親情的糾葛。

潘綱大因拍攝人氣樂團茄子蛋〈浪子回頭〉、〈浪流連〉等MV嶄露頭角，而後積極在戲劇圈耕耘，今年他獲選成為台北電影節「非常新人」，更以電影《該死的阿修羅》有大膽情慾戲的男同志一角，入圍金馬獎最佳新人，是近年來勢洶洶的實力派演員。他在片中飾演女主角吳子霏的前男友紹平，兩人過往的愛情沒有好好的結束，因此再度相遇對彼此都產生極大衝擊，這也才發現他們各自都帶著傷痛在生活著。潘綱大表示在演出時總是壓抑著情緒，卻在遇到前任後情緒崩潰，是令人相當心疼的角色，他形容：「感覺好像跟著紹平去了一趟地獄，過往的傷痛很巨大，然後讓他情緒一直走，眼淚也不斷流下。」

與潘綱大有多場糾結對戲的吳子霏表示，看見對方在詮釋前任努力想挽回，卻被對其他女孩曾經的承諾綁住，因而崩潰暴怒，甚至有場戲還被潘綱大用力拉著手跩上車，在路上飆車奔馳，被這一段「恐怖前任」的戲震懾之餘，吳子霏大讚他：「綱大就是憂鬱王子，他眼睛很有故事，所以我們很容易入戲，當下的痛苦跟抓著我手的力道也相當強烈，就像是我們回憶起曾經滿滿的愛，就有多傷痛！」片中角色感情關係交錯，被潘綱大找上門的「現任」連晨翔，兩人在片中都對吳子霏情有獨鍾而成了情敵，甚至連晨翔還被揪衣領的衝突給驚呆，他同樣印象深刻說：「綱大的演技充滿爆發力與感染力，每次即使講話柔弱，也能感受到他強大的氣場。」

同樣是新生代新星的徐鈞浩，曾參與過植劇場系列劇演出，在《天黑請閉眼》展現令人戰慄的精湛演技，也因演出網路劇《HIStory3－圈套》獲得高點閱率與高人氣，更躍升為新生代BL男神。他也是電影圈相當看好的新人，曾擔任前年金馬獎頒獎典禮的遞獎大使，更在本屆金馬獎將與紅毯女神楊千霈搭檔，首度擔任星光大道紅毯主持人，多才多藝前途無可限量。徐鈞浩在片中首次穿上醫生袍，飾演連晨翔的醫師弟弟黃子揚，兄弟間有許多故事，也有相當多可愛又感人的對手戲，「我們第一天拍我丟外套給晨翔的戲，是很簡單的鏡頭，每次拍都覺得當下氣氛很開心，導演他們在監視器前一直笑，覺得我們互動好可愛」，更加碼爆料有場不小心說出哥哥的秘密，被哥哥開玩笑想掐脖子，結果一旁的吳子霏竟以為他們快親起來了，不禁讓徐鈞浩好氣又好笑：「拜託，我們是兄弟好嗎！」

連晨翔則表示，直到拍攝當天才發現徐鈞浩真實年紀比他大，他還記錯名字連續叫成「浩鈞」，卻也讓2人因此破冰建立好默契，連晨翔也大讚徐鈞浩表演很投入專注在自己世界，同時他也笑稱他們拍攝時總是很有感，「每當眼神交會的時候，突然間覺得，『哇！現在演BL劇嗎？』，可是同時也很符合戲中兄弟情。」這種渾然天成的BL味，後來又被導演詹馥華玩了好幾次，尤其一場弟弟手持熱狗堡餵食哥哥的戲，拍起來竟CP感爆棚，，徐鈞浩笑說：「對，我一直餵他吃潛艇堡，他吃超級多的，我好像真的去牧場餵食小羊。」連晨翔也贊同：「其實那段劇情蠻可愛，但我狂吃飽到當天直接不吃晚餐了。」2人也希望到時大家會喜歡他們這對兄弟，也一起感受他倆間的微妙互動。該片12月24日上映。