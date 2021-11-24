雲林縣台西、麥寮鄉沿海地區沙洲生態豐富，有許多野生蝦貝，最近物價上漲，不少漁民到沙洲挖蝦猴、赤嘴貝貼補家用，漁民表示蝦猴1台斤可賣200元以上，赤嘴貝1台斤約100元，目前萬物皆漲，大家都覺得生活有壓力，只好利用空檔挖一些野味貼補家用。

台西、麥寮等沿海地區漁港周邊有許多沙洲，最近出現不少漁民挖野生蝦貝，主要是因漁民感受到物價上漲，希望多一些收入貼補家用，沙洲上的蝦猴、赤嘴貝、白文蛤都是漁民眼中的珍寶，拿到市場或餐廳販售，每天可賺數百元。

台西鄉丁姓漁民表示，台西鄉五條港碼頭周邊淤沙嚴重，卻因此孕育豐富的溼地生態，野生文蛤最多，赤嘴貝、白文蛤其次，以前有不少蝦猴，現在因沙洲地形改變，蝦猴愈來愈少，運氣好才能發現，但也因少人挖到，此處蝦猴都相當肥美。

林姓民眾說，最近比較沒有打零工機會，所以到海邊挖野生文蛤，大型野生文蛤1台斤可賣200元以上，運氣好的話1天可以挖到3、4斤，對家計不無小補。

麥寮鄉許厝寮碼頭也是挖蝦貝的樂園，許姓漁民指出，此處位於濁水溪出海口，有1片廣大沙洲，野生文蛤相當多，有時運氣好還可捉到螃蟹，這幾年白文蛤數量最多，赤嘴也不少，每次來都有收穫。

海巡人員則呼籲，沙洲地形複雜，民眾到沙洲挖蝦貝務必小心自身安全，尤其許厝寮沙洲屬地中海型，即沙洲地勢較高，民眾在沙洲時覺得海水尚在遠處，其實海水已無聲無息的圍住沙洲，等到發現情況不對，回去的路已被海水阻斷。