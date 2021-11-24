立委集體涉貪案，遭檢方依逃稅起訴的趙正宇24日出庭應訊，他否認犯罪，辯稱因不知仲介土地的酬謝要繳稅已補稅，律師也說，趙正宇在被起訴前，沒有收到稅務機關任何繳稅通知單，趙沒有詐欺漏稅的犯意。

趙正宇表示，檢方起訴未認定他收賄，他過去收仲介酬謝高達1100萬元，趙解釋，遭檢方懷疑是不法所得部分，有100萬元是退款、20萬元是黃姓選民給的政治獻金，50萬元是自己的錢。

立委趙正宇被查出有170萬元來源不明的現金，及仲介土地後將佣金以政治獻金方式逃稅68萬多元，遭檢方起訴。