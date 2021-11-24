彰化縣政府暨工策會攜手20家企業，「線上」搶攻印尼商機。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府暨工策會攜手20家企業，「線上」搶攻印尼商機。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全球疫情趨緩，各產業搶攻後疫情時代商機。彰縣府和工策會攜手20家在地企業首度參加2021年線上印尼台灣形象展，在線上3D虛擬展館中打造「彰化產業館」，除了可360度近距離瀏覽彰化企業優質商品之外，還能線上與展攤人員互動，帶領廠商數位轉型爭取商機。

縣長王惠美表示，彰化縣是中小企業的原鄉，有許多產業界的隱形冠軍企業，這次印尼展覽有140餘攤，彰化就有20餘攤，客戶看過產品且有興趣的可深入了解洽談合作，讓世界看到彰化的產業。

王惠美表示，印尼有2.6億人口，消費市場很大，這次號召彰化縣20家廠商一起參展，彰化縣工策會協助廠商建置線上3D虛擬展館中打造「彰化產業館」，並委請印尼新住民的通譯協助洽談訂單合作事宜，期間也媒合了33案深入洽談，希望順利地將產品行銷出去，為臺灣賺取更多外匯，使中小企業進行不同管道的行銷嘗試。

彰化縣工商投資發展策進會總幹事張啟楷指出，因疫情關係，改用新的型式組成「彰化隊」取代出國，20家中不乏有很大的廠牌，產業也很多元，這次參展一直在線上展覽到12月月底，訂單隨時會進來，並安排了印尼籍新住民幫忙同步翻譯，使廠商不會因為語言的限制而無法對談交流，可使廠商因應地域性開發改良產品，並將產品推向國際化。