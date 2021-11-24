總統蔡英文距第二任總統任滿卸職，只剩3年。「後蔡英文時期」民進黨接班人以副總統賴清德與桃園市長鄭文燦兩人最被看好，資深媒體人蔡詩萍表示，從該民調的總統級人選民調來看，賴清德的後勁越來越明顯。

根據《ETtoday新聞雲》22日公布的最新民調顯示，若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度為41.8%，賴清德支持度為38.6%，侯領先賴3.2%；若民眾黨主席柯文哲加入戰局，侯友宜將瓜分侯、賴兩人的原先支持者，成為賴清德35.5%，侯友宜30.3%，柯文哲21.0%。另外，民進黨「黨內互比」民調結果顯示，賴清德支持度為42.3%，鄭文燦為12.1%，兩人的支持度差距有30.2%；「都不支持」以及不表態的民眾，則有45.6%。

蔡詩萍24日在臉書貼文表示，由該民調的總統級人選民調來看，綠營始終以賴清德與鄭文燦名列前茅，但賴清德的後勁越來越明顯。如果現在就提名總統大選人選，綠營以賴清德出線最穩，藍營則以侯友宜最看好。

蔡詩萍分析表示，綠營方面，大家都說賴清德、鄭文燦雙強並立，但民進黨內一直存在的派系平衡，也忽略了賴、鄭同屬新潮流系，兩強都是新系，談下屆總統人選，好像怎麼找都在新潮流系，其他派系內心會很平衡嗎？這是賴、鄭的隱憂。而這兩人只能有一位出線，如果民進黨一貫走民主初選程序，賴或鄭只能一人參加初選，所以賴、鄭「自家人的障礙」，必須先排除。他認為、賴清德甘心沉潛於副總統的無聲，反倒讓他蓄積「被想像的能量」，被視為下屆總統大選，綠營最強的人選。

至於侯友宜的出線，蔡詩萍指出，這將是藍營非常大的劇變。侯友宜並非「標準藍」，形象上，他是道道地地台灣茵仔，說台語應該要比說國語滑溜多了；他是警界出身，善於跟三教九流打交道，新北市的歷練，讓他脫胎換骨，具備政治人物的骨架，尤其，侯友宜在這幾年藍營的混亂局面中，還能不急不徐，從容自得，而且維持一貫本土，在地深耕的戰略，也是他這幾年聲勢鵲起的關鍵。侯友宜也有點像賴清德，誠誠懇懇，有為有守，人格特質上，行事風格上，你也不容易找到他太多的缺點。