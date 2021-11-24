今年本土疫情襲捲全台，使得就業市場較去年更為低迷，許多國人工作機會或薪資收入皆受到不小影響，紛紛選擇利用正職工作以外的時間，透過專業特長幫自己加薪。數字科技旗下專業外包發案平台「Tasker出任務」針對旗下會員進行「2021年斜槓大調查」，發現40％目前（或曾經）有接案經驗者為40歲以上的「斜槓中年」，相較去年成長近5％，透過接案為自己或家庭每月多賺萬元以上收入，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。

「Tasker出任務」表示，可見在疫情衝擊下，「斜槓」不再是年輕人的專利，越來越多中年就業者為增加收入，或擴張職涯發展的各種可能性，而利用正職工作以外的時間兼職。

去年因疫情使得外包產業蓬勃發展，據「Tasker出任務」站內資料統計，今年5月起新會員數逐月增加，其中10月整體會員數相較往年同期成長近30％，發案量成長前三名則為「空間設計(+60％)」、「程式開發(+57％)」、「影像製作(+57％)」。

Tasker出任務表示，疫情影響加上明年基本薪資調漲，企業為求控制人事成本及保有組織彈性的情況下，將非例行性專案或臨時需求以外包形式取代正職人力；同時，擁有第二專長或不滿足目前工作的民眾，轉而選擇開啟自己的斜槓人生，因此對於接下來外包市場的發展仍舊相當看好。

勞動部統計資料顯示，目前實施無薪假共計2952家事業單位、人數為25534人，較疫情嚴峻期間明顯好轉許多，然而仍有不少民眾受到影響，進而開始經營自己的斜槓人生。

據「Tasker出任務」調查數據顯示，約6成會員目前正在進行(或曾有過)接案工作，其中40歲以上占比最高（40％），推測這群40歲以上的斜槓中年可能多有家庭加上近年物價上漲，但薪資卻因疫情而無調漲跡象，因此透過兼職或接案方式來減緩經濟壓力；又或為豐富未來退休後生活，而開始培養人生下半場的「第二專長」。

進一步調查斜槓人才的專長分布，前三名分別為企業外包需求高的「平面設計」（22.7％）、進入門檻低的「資料Key In/打字」（18.2％），以及擁有第二外語或優美文字能力的「翻譯寫作」（17.7％）。

此外，調查報告亦顯示，斜槓族們平均每月花費40小時以上接案、賺取金額約新台幣17000元左右；而選擇利用正職工作時間以外進行接案，多數原因為不滿意正職薪資收入、開發第二專長及累積未來工作轉職的經驗。

新冠疫情下，遠距工作成為部分民眾的工作常態，亦促使外包產業快速發展，受惠於此「Tasker出任務」自今年5月份本土疫情爆發以來，會員數便呈現逐月增加趨勢，更在6月達成110萬新紀錄。

而在新會員註冊數方面，往年第四季因接近年底，大家等領年終，較不易有工作上的異動，因此多呈現停滯狀態，但今年10月新會員數反倒成長近30％，推測多數勞工普遍不看好今年年終發放金額，改以接案方式提前為自己爭取「圍爐加菜金」。