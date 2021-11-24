新冠肺炎疫情未歇，外媒公布「全球防疫韌性排行」，台灣竟然從原本的第2名暴跌到第31名，外界好奇為何台灣會從原本的模範生退步這到30名以外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(24)日表示，由於台灣邊境管制相對嚴格，因此分數相對落後。

本土今+0 國際疫情復燃 境管措施是否升級？ 指揮中心說明｜2021.11.24

外媒自去年11月起，根據疫苗覆蓋率、醫療品質、整體病故率、封城程度、重新開放進度、航班數量及開放疫苗接種者的旅遊路線數等，追蹤評估全球53個經濟體的防疫表現，台灣的綜合排名，從去年11月的第2名掉到今年的31名，成為最高與最低名次相差最多的國家之一。

今天在疫情記者會中，對於媒體詢問，為何台灣的防疫韌性排名突然從前段班掉到後段班，陳時中則表示，這項防疫排行過去是考量疫情本身，因此去年台灣在國際評比上相對較好，但現在列入了經濟情況、邊境封鎖、飛機班次等方面考量，台灣邊境管制相對嚴格，故分數相對落後。

根據這項排行，台灣曾在去年11月時，因嚴格的隔離與邊境管制，防疫韌性一度名列全球第2，但加入了邊境因素後，台灣因重新開放的速度較慢，一年來的綜合排名跌落至第31名。