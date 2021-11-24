南部大專校院唯一設立「5G校園實驗網示範場域」的國立中山大學無線寬頻通信協定跨校研究中心，已經成功運用5G網路結合智慧物聯網，打造出「智慧汙水處理場」，管理人員只要透過手機、平板，就可線上即時監控汙水淨化情形，以確保水質正常。

教育部推動「5G校園實驗網示範場域計畫」，全台只核定中山大學、台灣大學及陽明交通大學。中山大學是南部唯一受教育部核定的大專院校，除了已在校內建置5G網路機房，更提供三大「5G實驗場域」，其中，包括用5G智慧物聯網打造的「智慧汙水處理場」。

中山大學電機系教授兼無線寬頻通信中心主任許蒼嶺表示，汙水處理場過去在人工管理年代，管理人員必須每天不定時到汙水處理場「抄表」，透過查看電表、水表，才能掌握場區電力供應狀況，及全校的生活汙水累積水量，且還需透過手持式水質感測器，才能掌握汙水酸鹼值。而中山大學無線寬頻通信中心今年5月在校內的汙水處理場建置一套「5G共桿智慧物聯網平台」後，管理方式由傳統人工改為智慧管理。

許蒼嶺指出，該系統是由電機系研究生開發，有別於目前坊間的汙水處理場，透過5G網路結合智慧物聯網打造的「智慧汙水處理場」，除可省去現場布線的麻煩，還可將即時監測汙水處理場的數位電表、流量感測器及水質感測器等數據，即時穩定的傳送到管理平台，讓管理人員能隨時監控汙水場狀況，一旦出現異常，系統會發出警示簡訊，提醒管理人員盡快處理，以化解危機。