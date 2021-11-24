法源排水區抽水站今天辦理工程祈福儀式，祈求如期如質完工發揮成效。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府為了解決學甲區秀昌里、新達里積淹水問題，向內政部爭取補助興建法源排水區抽水站，獲得總計約5億元預算辦理，預計明年5月完工，將有助於改善兩地共計140公頃的排水功能。

學甲市區緊鄰將軍溪排水及北學甲排水，地勢相對低漥，每逢颱風或豪雨期間，常因外水高漲導致內水無法順利排，造成淹水情事發生，尤其2018年0823豪雨事件，更造成北學甲市區域性大淹水，深度達30至50公分。

南市府水利局表示，當時為盡速改善淹水問題，2019年4月先行完成應急抽水站，抽排洪能量為3.4cms，且持續向營建署爭取正規站治水經費，獲得補助辦理新建20cms抽水站、1.5萬噸滯洪池及拓寬既有引水渠道145公尺。

水利局說，這項工程於今年9月開工，預計明年5月竣工，完工後可改善北學甲市區140公頃，範圍含括學甲區秀昌里、新達里。

法源排水區抽水站今天辦理工程祈福儀式，祈求如期如質完工發揮成效，內政部營建署、台南市長黃偉哲、市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人也熱情參與祈福儀式。

黃偉哲說，過去在學甲區的建設大多靠近將軍溪的南學甲市區，但北學甲市區這邊仍有積淹水的問題要解決，要求市府團隊積極爭取經費，興建在北學甲的法源抽水站，期許可在明年汛期前完工，及時發揮抽水功能。